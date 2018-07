in foto: Università La Sapienza di Roma

Pubblicata l'edizione 2018 della Classifica Censis delle Università italiane. Gli atenei sono valutati in base alle strutture disponibili, ai servizi erogati, al livello di internazionalizzazione e alla capacità di comunicazione 2.0. In più per ogni settore disciplinare è stata stilata una classifica per le classi di laurea triennali, per i corsi a ciclo unico e per le lauree magistrali. In totale sono state elaborate 63 classifiche che serviranno a orientare ragazzi e famiglie nella scelta nell'università.

Le tre università romane nella Classifica Censis

Per quanto riguarda i mega atenei statali, quelli cioè con più di 40mila iscritti, a guidare la classifica è l'Università di Bologna, con 91,2 punti. In questa classifica l'Università La Sapienza di Roma è al quarto posto e conquista due posizioni rispetto allo scorso anno, soprattutto perché sale di 4 punti nell'indicatore sulle strutture per gli studenti. Tra i grandi atenei (quelli che hanno dai 20mila ai 40mila iscritti) al primo posto c'è l'Università di Perugia, mentre l'università di Tor Vergata è nona con 81 punti e Roma Tre è quindicesima e penultima con 76 punti.

Qua il link al sito del Censis con tutte le classifiche aggiornate.

in foto: Mega atenei – La classifica del Censis

L'Università La Sapienza è in testa anche a due classifiche per quanto riguarda le lauree triennali: quella in Scienze dei servizi giuridici (non la laurea a ciclo unico in giurisprudenza) e quella in Scienze dell'Educazione e della Formazione: