Una donna di 31 anni di nazionalità colombiana, è stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Ostia, nella mattinata di ieri mercoledì 17 gennaio. La 31enne era destinataria di un mandato di cattura internazionale per sottrazione di minore: la donna, mamma di una figlio di 7 anni, era stata allontanata dal minore dal tribunale di Marsiglia in Francia. Il bambino era stato trasferito in una casa famiglia, dove la mamma poteva fargli visita e, proprio nel corso di una di queste, l'ha prelevato e portato via con sé.

"Ieri, durante un controllo del territorio, i carabinieri hanno fermato la donna e quindi scoperto che la stessa era gravata da un ordine di rintraccio europeo. – si legge in una nota – Da qui la decisione di recarsi presso l’abitazione che la donna condivideva con la madre in Acilia ove è stato rintracciato anche il piccolo". L'operazione è stata condotta con l'aiuto dei servizi sociali della Asl locale e la giovane mamma è stata condotta presso il carcere femminile di Rebibbia.