Aggredito e rapinato nei pressi di piazza Vittorio Emanuele II. Ha cercato di reagire, ma i due malviventi lo hanno spintonato e colpito alla testa e al volto con un ombrello, poi gli hanno rubato lo smartphone. E' successo ieri pomeriggio in via Carlo Alberto, a pochi passi da piazza Vittorio Emanuele II. In soccorso della vittima, un uomo di 39 anni del Bangladesh, sono intervenuti i carabinieri della stazione di piazza Dante. I militari hanno bloccato, immobilizzato e arrestato i due rapinatori. Si tratta di due cittadini algerini, di 40 e 41 anni, già noti alle forze dell’ordine.

Ieri pomeriggio i due rapinatori hanno avvicinato il 39enne mentre stava facendo una telefonata. Raggiunto alle spalle, lo hanno spintonato e gli hanno sfilato dalle mani lo smartphone e poi, quando la vittima ha cercato di reagire, lo hanno colpito a ombrellate. I carabinieri, transitando in quel momento in via Carlo Alberto, hanno sorpreso i rapinatori in flagrante e li hanno bloccati soccorrendo la vittima. Il 39enne è stato soccorso dai medici del 118 e accompagnato all'ospedale San Giovanni Addolorata. Ha riportato diverse escoriazioni, ma le sue condizioni di salute sono buone. La refurtiva è stata recuperata e consegnata al legittimo proprietario.