Forse credevano di aver fatto la rapina perfetta. E invece sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia: tre uomini, accusati di aver derubato il 3 febbraio 2017 la sede della banca Monte Paschi di Siena a Ostia, in via Piola Caselli 80, sono stati sottoposti questa mattina a misura cautelare. Uno di loro lavorava come guardia giurata all'interno dell'istituto bancario e aveva fatto da basista agli altri due rapinatori, entrambi con precedenti penali per aver derubato in passato banche e portavalori. I due esecutori materiali sono stati tradotti in carcere, mentre il dipendente addetto alla sicurezza è stato messo agli arresti domiciliari. È stato lui a fornire ai complici tutte le informazioni per poter rapinare la banca: ed è stato sempre lui a fornirgli la "bussola antirapina" per entrare nell'istituto.

Rapina Monte Paschi a Ostia, presi più di 85mila euro

La rapina alla Monte Paschi di Siena di Ostia ha avuto luogo il 3 febbraio 2017, verso le 14. I rapinatori hanno scelto un orario in cui la banca era vuota per poter mettere a segno il colpo. Sono entrati armati di taglierino e hanno minacciato una dipendente che in quel momento stava caricando i soldi nel bancomat, intimandole di consegnare il contante. Hanno aperto una busta e preso 85.660 euro. Era stato subito chiaro per gli inquirenti che qualcuno aveva fornito ai rapinatori le informazioni necessarie per entrare nella banca e svaligiarla: e, dopo complesse indagini, sono riusciti a risalire all'identità dei tre. L'attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma – Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, diretto dal Procuratore Aggiunto Dott.ssa Lucia Lotti e le misure cautelari eseguite dai Carabinieri di Ostia.