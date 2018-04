in foto: Il palazzo della Civiltà Italiana all’Eur, sede di Fendi

Picchiano e tentano di rapinare un giovane stilista di Fendi. Due malviventi hanno aggredito un inglese che portava a tracolla una bellissima e preziosa borsa da uomo Fendi, casa di moda per la quale lavora. L'aggressione è avvenuta all'Eur di Roma in via del Turismo, a poche centinaia di metri dal Palazzo della Civiltà Italiana, il Colosseo Quadrato, dove ha sede Fendi.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Roma Torrino Nord, la vittima si trovava in un bar quando è stato ‘puntato' dai rapinatori. I due ragazzini, un 15enne romeno e un 16enne bulgaro, hanno avvicinato il 32enne inglese, lo hanno aggredito alle spalle, lo hanno preso per i capelli e hanno tentato di strappargli dal braccio la borsa, ma non ci sono riusciti. Lo stilista ha reagito e loro si sono dati alla fuga tentando di nascondersi nel vicino parco del Ninfeo. Il giovane stilista ha fornito un dettagliato identikit dei due rapinatori e così per i carabinieri è stato facile rincorrerli, identificarli e bloccarli all'interno del parco. I giovanissimi arrestati sono stati portati nel Centro di Prima Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli. Il 32enne, riporta il Messaggero, non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso nonostante l'aggressione subita e lo spavento.