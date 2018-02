in foto: Una rapina – foto d’archivio

Rapina una coppietta di fidanzatini, poi picchia i poliziotti. Un ragazzo di 25 anni, maliano, è stato arrestato la scorsa notte in viale Ippocrate, nei pressi di piazza Bologna, quartiere universitario a pochi passi da La Sapienza. Appena finito di lavorare un 22enne ha tirato giù la saracinesca del bar dov'è impiegato portando con sé, come sempre, l'incasso della serata. Poi è entrato in macchina insieme alla sua fidanzata. Improvvisamente è arrivato un uomo che ha prima cercato di aprire lo sportello del guidatore e poi, visto che il ragazzo aveva chiuso la macchina con la chiusura centralizzata, ha preso a pugni il vetro del finestrino anteriore.

Per fortuna in quel momento una pattuglia del commissariato Porta Pia passava per viale Ippocrate e ha visto la scena. Il 25enne ha cercato di scappare e, quando è stato raggiunto, ha preso a pugni e calci gli agenti. Una volta bloccato e ammanettato, il ragazzo si è sdraiato sul sedile posteriore della volante e ha cominciato a prendere a calci i vetri della macchina. L'arresto è stato in seguito convalidato dal giudice, che ha disposto la permanenza in carcere del 25enne in attesa del processo. Gli agenti sono stati visitati al pronto soccorso e sono stati dimessi con dieci giorni di prognosi ciascuno.