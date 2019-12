Rapina a mano armata in via Prenestina a Roma. A mettere a segno il colpo nella periferia della Capitale due uomini, uno dei quali nel giro di poco tempo è stato arrestato e ora è caccia al complice. L'episodio risale allo scorso 23 dicembre, a riportare la notizia Agi. A finire in manette con l'accusa di rapina è un trentaseienne romano rintracciato e bloccato in via di Macchia Palocco, mentre stava fuggendo con volto coperto e armato di pistola, risultata poi di plastica. Si sono avvicinati al titolare di un bar a bordo di uno scooter, uno dei due è sceso e ha aggredito il cinquantacinquenne, prendendolo a calci e a pugni. Poi, gli ha puntato una pistola alla testa e ha minacciato di sparagli. Nel frattempo, lo ha rapinato strappandogli il borsello che portava con sé.

Rapinatori rubano 38mila euro al titolare di un bar

Al suo interno c'erano ben trentotto mila euro, l'incasso del bar. Terminata la rapina e ottenuto ciò che cercavano, i due rapinatori si sono dati alla fuga, scappando a bordo del veicolo a dure ruote e facendo perdere le proprie tracce tra le strade della città. La vittima dopo il grande spavento ha dato l'allarme, denunciando l'accaduto.

Rapina sulla Prenestina: è caccia all'uomo

Alle forze dell'ordine ha raccontato ogni dettaglio dell'aggressione subita e ha cercato di fornire agli investigatori più informazioni possibile sui due rapinatori. Il cinquantacinquenne ricordava che avevano un accento romano, ma che sarebbero dell'Est Europa. Ora è caccia all'uomo, militari e agenti di zona si sono messi sulle loro tracce per tentare di risalire ai responsabili. Sono in corso indagini per risalire ad eventuali collegamenti con le rapine consumate recentemente nella stessa zona.