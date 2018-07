Una donna è stata scaraventata a terra e minacciata con una pistola sotto casa sua, in zona piazza Bologna. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 51enne romano, senza occupazione e con precedenti, che, ieri sera, domenica 29 luglio, insieme a una complice rimasta sconosciuta, ha aggredito una 36enne romana che stava rientrando a casa. La vittima al momento dell'accaduto stava per aprire il cancello condominiale dove abita, in via Eleonora D’Arborea. Minacciandola con una pistola, l'uomo l’ha spinta fino a farla cadere a terra strappandole la borsa contenente il telefonino e il portafogli con denaro contante e documenti personali. Poi, senza esitare, è scappato, puntando la stessa arma contro alcuni passanti che avevano tentato di bloccarlo.

Poco dopo, sono intervenuti i carabinieri, a seguito della segnalazione al 112 e si sono messi sulle tracce del malvivente. Lo hanno raggiunto e bloccato, recuperando le cose che aveva rubato alla vittima e la pistola, che è risultata essere una fedele replica di una Beretta, priva di tappo rosso. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata presso il pronto soccorso del Policlinico Umberto Primo, dove è stata trattenuta in osservazione per le lesioni riportate. Il rapinatore è stato portato in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, mentre la complice non è ancora stata individuata.