in foto: Foto di repertorio

Rapina shock in casa in zona Valle Fiorita, alla periferia est di Roma. Tre uomini si sono presentati in un'abitazione di via Castel di Iudica a bordo di un'automobile con lampeggianti blu, il volto coperto e fratini della polizia. Si sono finti poliziotti, ma subito dopo essere riusciti a entrare in casa hanno immobilizzato il padrone di casa, sua figlia e sua moglie con delle fascette di plastica. Hanno rubato Rolex e gioielli dal valore complessivo di circa 50mila euro. Le indagini per cercare di risalire agli autori della rapina sono condotte dagli agenti del commissariato Casilino, intervenuti sul posto insieme ai colleghi del reparto Volanti e della squadra Mobile.

Il sindacato di Polizia: "Chiedete sempre il tesserino"

Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp, ha invitato i cittadini a chiedere ai poliziotti di mostrare placca e distintivo: "Quello dei falsi Poliziotti e Carabinieri è un problema che purtroppo va avanti da anni: alcuni criminali sfruttano la fiducia che i cittadini nutrono verso agli appartenenti alle Forze di Polizia per commettere reati. Spesso le vittime sono persone in tarda età, ma non sempre è così". Se davanti c'è una persona senza uniforme che afferma di essere un agente, è indispensabile chiedere sempre tesserino e placca metallica di riconoscimento: "Particolarmente importante è osservare con attenzione la placca che riporta lo stemma delle Repubblica Italiana: falsificarlo è difficile perciò, anche qualora si dovesse incappare in criminali particolarmente organizzati, difficilmente sul metallo sarà riprodotto lo stemma. In caso di dubbi, comunque, il consiglio è quello di chiamare immediatamente il numero unico di emergenza 112".