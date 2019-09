In quattro, armati di pistola e con il volto coperto da un passamontagna, hanno assaltato una villa a Lanuvio, in via Montegiove. Obiettivo: rapinare la famiglia che in quel momento si trovava all'interno dell'abitazione, togliendole soldi e preziosi per poi scappare col bottino. La banda, però, non ha scelto una sera in cui la villa era vuota, senza i proprietari, ma è entrata in casa proprio quando c'era tutta la famiglia al completo. Una coppia di coniugi con la figlia di pochi anni e i nonni, che pensavano di essere al sicuro nella propria abitazione. I rapinatori hanno fatto irruzione poco prima della mezzanotte dopo aver forzato una finestra, e hanno iniziato a minacciare la famiglia intimandogli di consegnare tutto ciò che di valore avevano in casa. Impossibile reagire, non solo perché i quattro erano armati, ma anche perché in casa c'era la bimba piccola: e, dato che la cosa più importante era tutelarla, hanno deciso di dare ai rapinatori tutto ciò che avevano.

Rapina in villa a Lanuvio, banda forse responsabile di altri colpi

Dopo aver preso alcune migliaia di euro, i quattro rapinatori sono fuggiti. Appena rimasta sola in casa, la famiglia ha immediatamente allertato i carabinieri, ma al loro arrivo i quattro uomini erano già fuggiti. Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo Operativo di Lanuvio e i colleghi della stazione di Lanuvio: l'obiettivo è identificare i quattro e poter restituire la refurtiva ai proprietari. Le uniche informazioni che è stato possibile recepire sono che parlavano con un accento straniero, forse dell'Est Europa: il che, però, non vuol dire nulla, perché i quattro potrebbero aver camuffato la propria voce per depistare le indagini. E il fatto che fossero a volto coperto non ha dato ovviamente la possibilità di effettuare un identikit. La banda potrebbe essere responsabile di altri assalti in villa, sempre nella zona dei Castelli.