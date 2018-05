Una rapina in un negozio violenta, finita con un uomo trasportato in ospedale in codice rosso. La rapina è avvenuta in un negozio di via Manin, nella zona della stazione Termini, a Roma. Il negoziante è stato colpito più volte con un tondino di ferro ed è stato poi soccorso e trasportato in ospedale. Secondo quanto emerso dopo la preoccupazione del primo momento, pare che la vittima dell’aggressione non sia in gravi condizioni. L’uomo aggredito e poi portato in ospedale è un cittadino bengalese.

Due uomini sono stati immediatamente fermati: si tratta di due cittadini egiziani che sono stati considerati i responsabili dell’aggressione. Il fermo è stato effettuato da carabinieri e polizia. Nello specifico, due carabinieri della compagnia Roma Centro erano in lavoro in borghese nella zona, dove effettuavano un servizio di controllo. Durante il loro giro nella zona nelle vicinanze della stazione Termini hanno notato due uomini che scappavano e hanno così deciso di intervenire riuscendo a bloccarli subito. Oltre ai militari, sono intervenuti sul posto anche i poliziotti del commissariato Viminale, arrivati sul luogo a causa della rapina.