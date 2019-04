Era diventato il terrore del quartiere per aver compiuto tre rapine in pochi giorni all'interno di altrettante farmacie dei quartieri di Città Giardino e Talenti. Protagonista è un 44enne romano, con precedenti penali, anche per reati contro il patrimonio, che è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Monte Sacro, con l'accusa di rapina continuata aggravata. L'uomo è stato raggiunto da un'esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Le indagini sono partite da alcune rapine condotte in modo seriale nei confronti dei titolari di alcune farmacie. I fatti risalgono all'inizio di novembre 2018. Il rapinatore aveva organizzato la sua azione nei minimi dettagli, convinto e agiva convinto di non essere scoperto. Faceva irruzione all'interno delle attività commerciali armato di coltello o punteruolo, con il volto coperto con un berretto di lana e una sciarpa. Durante i suoi colpi non si preoccupava che all'interno dei negozi fossero presenti altre persone.

Il rapinatore si muoveva rapidamente e, minacciando i dipendenti, si faceva consegnare l’incasso guadagnato durante la giornata per poi scappare a gambe levate. In sede d'indagine è emerso come il bottino complessivo delle tre rapine sia di circa 2.500 euro. I militari sono riusciti a risalire alla sua identità grazie alle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza, unite al racconto dei testimoni vittime delle rapine. Per l'uomo, con già a suo carico precedenti specifici, sono scattate le manette ed è finito in carcere.