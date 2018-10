in foto: Rapina in banca (Fonte: La Presse)

Una rapina durata un week end. È il colpo messo a segno da una banda di abili rapinatori, che sabato scorso sono entrati furtivamente all'interno della Banca del Fucino, in piazza Filippo Carli, a Vigna Clara. Si sono fatti strada all'interno della struttura senza forzare le porte blindate né facendo suonare gli allarmi. Non è ancora chiara la somma di denaro sottratta, decine di migliaia di euro, o forse molti di più. I dipendenti infatti, insieme alle forze dell'ordine, stanno controllando ciò che manca. Oltre ai soldi, i ladri hanno portato via anche gioielli, oggetti di valore e documenti privati che appartengono a persone residenti in zona e indicano nomi e cognomi di persone che possiedono beni. Un piano curato nei minimi particolari, che ha permesso ai rapinatori di ‘soggiornare' un fine settimana e prendersi tutto il tempo necessario per aprire con un trapano decine di cassette di sicurezza. Il fatto è stato scoperto solo lunedì mattina, all'apertura della banca.

Sul posto sono intervenuti gli investigatori del Commissariato Ponte Milvio, diretto da Rossella Matarazzo, e i tecnici della Polizia Scientifica. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per capire come abbiano fatti i ladri ad eludere i controlli. Nessuna pista è esclusa. Probabilmente, secondo quanto si apprende ad aiutarli le informazioni di un basista del posto o comunque, conoscevano i codici di sicurezza necessari per accedere.