Ha rubato bottarga pregiata dal valore di oltre mille euro. A finire nei guai un trentacinquenne di nazionalità moldava che è stato arrestato con l'accusa di rapina. I fatti risalgono al pomeriggio di qualche giorno fa e sono avvenuti all'interno dello store che si trova in piazzale 12 Ottobre 1492, nel quartiere Ostiense. Secondo le informazioni apprese, l'uomo si è intrufolato all'interno dell'edificio come se fosse un normale cliente, aggirandosi tra gli scaffali sui quali sono esposti centinaia di prodotti alimentari, anche molto particolari e costosi. Ad attirare la sua attenzione è stata la bottarga pregiata, una prelibatezza ricercata utilizzata per arricchire i cibi.

Ruba bottarga pregiata da Eataly

L'acquolina ha avuto la meglio e l'uomo ha afferrato diverse confezioni delle uova di pesce, nascondendole in una busta che portava con sé, guardandosi intorno con attenzione per accertarsi di non essere visto. Ma il trafugamento non è passato inosservato al personale di sicurezza che stava svolgendo i normali controlli durante l'orario di apertura. I vigilantes hanno notato il suo comportamento furtivo e si sono insospettiti. Gli uomini della security hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento dei carabinieri.

Arrestato per rapina

Ricevuta la segnalazione, sul posto sono intervenuti i militari della stazione di San Paolo, arrivati in pochi minuti. Quando l'uomo si è accorto di essere stato scoperto, ha spintonato i vigilantes, provando a scappare, ma i carabinieri lo hanno bloccato e tratto in arresto. All'interno della busta sono state trovate confezioni di bottarga. Accusato di rapina e portato in caserma, è stato sottoposto agli accertamenti di rito.