Rapina a mano armata all'Eurospin di Tor Tre Teste a Roma. Pistole in mano e coperti da caschi integrali, due malviventi sono entrati all'interno del supermercato di via Casilina 1013. I rapinatori hanno minacciato i cassieri e i clienti e si sono fatti consegnare i contanti contenuti nelle casse. Poi sono scappati a piedi abbandonando lo scooter con cui erano arrivati, un Honda SH nero. Il mezzo è risultato rubato il 3 gennaio scorso in zona Tuscolana.

La rapina, riporta IlTempo, è avvenuta intorno alle 19 e 30 di ieri sera, domenica 14 gennaio, poco prima dell'orario di chiusura del supermercato. A lanciare l'allarme è stata una delle persone che si era nascosta nei bagni del supermercato dopo l'arrivo dei rapinatori. Per il momento le forze dell'ordine ancora non hanno rintracciato i malviventi. Il bottino, riporta RomaToday, era di circa 800 euro. Stando sempre a quanto riporta il quotidiano online, i due rapinatori sarebbero stati affrontati all'esterno dell'Europsin da un ragazzo nigeriano che di solito aiuta i clienti con i carrelli. Sarebbe stato lui a costringere i malviventi a fuggire a piedi e per di più li avrebbe costretti a lasciare la refurtiva, che è stata recuperata e riconsegnata al responsabile del supermercato.