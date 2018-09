in foto: Ospedale George Eastman (Foto LaPresse)

Rapina all'ospedale Eastman in via regina Elena a Roma. E' successo ieri pomeriggio, un uomo è entrato furtivamente negli uffici del cup forzando una finestra e ha aggredito il cassiere. Il 35enne, evaso dagli arresti domiciliari, ha preso la vittima per il collo, costringendolo a consegnargli tutto l'incasso che era a disposizione. Poi, è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce e portando via 3.100 euro. Subito dopo l'accaduto il cassiere sotto choc per quanto successo, ha dato l'allarme chiamando le forze dell'ordine e avvisando il personale dell'ospedale.

Ladro con il mal di denti

Il rapinatore ha cercato di sviare le indagini, telefonando al 112 con il cellulare di una complice e spiegando che stava andando al pronto soccorso per un forte dolore ai denti, ma è stato incastrato lo stesso. Rintracciato poco dopo dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Università e Reparto Volanti, è stato accompagnato negli uffici di polizia, dove è stato denunciato per rapina aggravata. La donna che ha prestato il telefonino all'uomo per confondere le indagini invece è stata denunciata per favoreggiamento.