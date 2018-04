in foto: Foto Facebook – Gruppo Appio Latino – Tuscolano official

Rapina notturna all'Apple Store di piazzale Appio. È accaduto intorno alle 4. Stando a quanto si apprende, due ladri, incappucciati, hanno sfondato la vetrina del negozio, sono entrati nello store e hanno rubato gran parte della merce. L'allarme ha cominciato a suonare, ma i due malviventi sono riusciti a scappare con la refurtiva. Si tratta soprattutto di I-phone e Ipad della Apple. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che si stanno occupando delle indagini. La speranza è che le telecamere di sicurezza installate nel negozio e in strada abbiano ripreso particolari utili all'identificazione dei due ladri.

Le testimonianze dei cittadini

La fotografia della vetrina sfondata è stata pubblicata sul gruppo Facebook del quartiere. Una cittadina ha raccontato: "Io abito proprio in quel palazzo sembrava ci fosse stato un terremoto. Allarmi che hanno suonato per un’ora buona e poi una sgommata fortissima, ma non avevo collegato il tutto… che brutta cosa". Secondo un'altra signora, il furto all'Apple store è avvenuto esattamente alle 3 e 40.