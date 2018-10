in foto: Le immagini dell’aggressione durante la rapina a Primavalle

Hanno fatto irruzione all'interno di un minimarket e hanno aggredito il titolare armati di un collo rotto di bottiglia. È successo in via di Torrevecchia, a Primavalle. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due cittadini italiani, di 19 anni e 20 anni. I due hanno fatto irruzione all'interno del negozio, un emporio che vende un po' di tutto, con il volto coperto da un cappuccio, per nascondere la loro identità. Poi, si sono scagliati contro l'uomo, minacciandolo con il vetro tagliente e intimandogli di consegnargli l'incasso. La vittima si è accasciata a terra in un angolo, spaventata dal comportamento violento dei ladri poi, ha consegnato tutti i soldi che aveva. I rapinatori si sono dati alla fuga, scappando a piedi. A dare l'allarme è stato lo stesso titolare dell'attività che, ancora sotto choch, che ha chiamato il numero unico delle emergenze 112. Sul posto sono intervenuti i militari che hanno ascoltato il racconto dell'uomo.

Grazie alla sommaria descrizione fornita dalla vittima e al loro tempestivo intervento, dopo una breve ricerca in zona, con l’aiuto di altre pattuglie giunte di rinforzo, sono riusciti a rintracciare e arrestare i due malviventi, che si trovavano ancora nelle vicinanze del negozio. I militari li hanno fermati e perquisiti: hanno trovato tutti soldi che sono stati poi riconsegnati alla vittima. I due rapinatori sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.