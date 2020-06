in foto: Foto di repertorio

Un'anziana è rimaste ferita, presa a coltellate da un malvivente durante una rapina in casa nel Comune di Pontecorvo, in provincia di Frosinone. I fatti sono accaduti all'alba di oggi, mercoledì 10 giugno. Secondo le informazioni apprese, il rapinatore è entrato all'interno dell'abitazione in località Fontana Merola, mentre la donna e il marito stavano ancora dormendo. Ma un rumore li ha svegliati, sorprendendo il ladro che era già dentro casa loro. L'uomo si era intrufolato all'interno dell'abitazione in cerca di denaro e gioielli e aveva iniziato a frugare in casa, quando i suoi movimenti hanno allarmato la coppia. La donna ha cercato di ribellarsi, cercando di cacciarlo via, ma l'uomo l'ha aggredita, colpendola con un coltello ad una gamba e ferendola. Fortunatamente il marito è riuscito a dare l'allarme, chiamando aiuto e in breve tempo sono intervenuti i soccorritori.

Rapina a Pontecorvo: è caccia all'uomo

Il rapinatore si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto, ricevuta la segnalazione al Numero delle Emergenze 112, è intervenuto il personale sanitario, per prestare le cure necessarie alla donna, che è stata medicata per le ferite d'arma bianca riportate. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute non sono gravi, ma la paura è stata tanta. Presenti per gli accertamenti del caso i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo e del Comando provinciale di Frosinone, che indagano sul caso, per risalire al responsabile. I militari hanno ascoltato il racconto dei coniugi, chiedendo loro di fornire una descrizione quanto più dettagliata possibile del rapinatore, per agevolare le ricerche.