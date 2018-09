in foto: L’albero caduto a Colle Salario

Un grosso ramo di un albero è caduto instrada questa mattina 26 settembre nella zona di Colle Salario. Il ramo si è staccato e ha invaso la carreggiata di via Rapagnano, impedendo la circolazione dei veicoli. Disagi per gli automobilisti in una strada molto trafficata utilizzata da lavoratori e studenti ogni giorno per spostarsi nella Capitale. Secondo le informazioni apprese, non sarebbe stata colpita nessuna auto durante la caduta né è rimasto ferito nessuno.

Ramo caduto: linee 93 e 334 deviate

Sul posto, allertati dai residenti, gli agenti della Polizia Locale, gli uomini dei Vigili del Fuoco e del Servizio Giardini. Le linee 93 e 334 sono state temporaneamente deviate a causa della presenza del ramo al'interno della carreggiata che ne impedisce il transito.