in foto: Treno Freccia Rossa Stazione Termini

Lunedì di disagi e ritardi per chi viaggia sulla linea alta velocità tra Roma e Firenze. Nella mattinata di oggi si registrano rallentamenti e ritardi fino a 30 minuti, a causa di un problema tecnico agli impianti di circolazione nei pressi di Chiusi (provincia di Siena). I tecnici di ferrovie sono a lavoro per risolvere il guasto e far tornare la situazione alla normalità. Con tutta probabilità il guasto è dovuto al violento maltempo di questa notte, con temporali che si sono abbattuti su tutto il Centro Italia.

Disagi sulla linea ferroviaria Roma – Napoli

Disagi anche per chi viaggia sulla linea ferroviaria Roma – Napoli, via Formia, a causa di rallentamenti provocati da un altro guasto tecnico agli impianti di circolazione fra Campoleone e Cisterna, in provincia di Latina. Qui si registrano ritardi fino a 50 minuti per i treni in viaggio, in particolare per i treni regionali.

Regolare il traffico ferroviario e metro a Roma

Non risultano invece disagi per la circolazione di metro e ferrovie urbane nella capitale. Servizio al momento regolare sulla Linea A, B-B1 e C della metropolitana, e lunghe le tratte urbane Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle. Rallentamenti nella norma sulle principali stradi d'ingresso nella capitale, nonostante il nubifragio che questa notte si è abbattuto sulla città.