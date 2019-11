La Corte d'Appello ha condannato a sei anni Antonio Casamonica per l'aggressione al "Roxy Bar" alla Romanina. La sentenza di primo grado, emessa lo scorso 25 gennaio dai giudici del Tribunale di Roma, lo aveva condannato a sette anni per lesioni e violenza privata con l'aggravante del metodo mafioso durante il raid compiuto ai danni del titolare del bar e di una giovane disabile. Alla lettura della sentenza era presente in aula la sindaca Virginia Raggi. Antonio Casamonica non è stato l'unico condannato per il raid al Roxy Bar: per la stessa aggressione sono stati condannati con il rito abbreviato Alfredo Di Silvio con il fratello Vincenzo e il nonno Enrico. Il primo a quattro anni e dieci mesi, il secondo a quattro anni e otto mesi, il terzo a tre anni e due mesi. Era stato il nonno Enrico, il giorno dopo l'aggressione, ad andare nel bar a fare il nome dei Casamonica: voleva convincere i titolari a ritirare la denuncia facendo il nome del clan. Ma loro sono andati avanti.

Virginia Raggi: "Roma è con i cittadini onesti"

"La sentenza di Appello conferma la condanna di Antonio Casamonica, ma soprattutto che quella di Casamonica è stata un'aggressione di stampo mafioso. Noi siamo accanto ai cittadini onesti, in questo caso accanto a Roxana. Siamo accanto alle persone come lei". Queste le parole della sindaca Virginia Raggi a margine della sentenza.