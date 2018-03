Di ritorno dal Messico Virginia Raggi spiega come ha reagito Roma all'emergenza neve. Secondo la sindaca "è andata bene, già da giovedì della scorsa settimana abbiamo attivato tutte le procedure in previsione di una possibile nevicata. Domenica tutte le strutture preposte erano nella sala Coc della Protezione civile per non farci trovare impreparati". In un'intervista rilasciata a Radio Radio ha ammesso: "È vero io ero in Messico, ma con i potenti mezzi della tecnologia, il cellulare, sono stata in costante aggiornamento con il vice sindaco Luca Bergamo. Ci sono state le polemiche, ‘la Raggi ha fatto male a chiudere le scuole', e invece i fatti ci hanno dato ragione". Oggi, ha annunciato Raggi, la sala operativa di gestione dell'emergenza sarà chiusa. Secondo la sindaca anche i trasporti pubblici hanno funzionato nel complesso: "Atac ha fatto andare tutti i mezzi in orario, a parte lunedì mattina qualche gommato perché non aveva i pneumatici da neve e quindi qualche autobus è stato meglio tenerlo in autorimessa e far circolare solamente il parco autobus con i pneumatici da neve, ma adesso il servizio è più che ripartito, già da due giorni, completamente". "Roma non è una città del Nord Europa dove tendenzialmente con meno venti si va in automatico. Ringrazio tutti quelli che in queste ore hanno lavorato per far sì che la città non si bloccasse. Per il lavoro che è stato fatto voglio ringraziare i volontari della Protezione Civile, le squadre di Ama, il dipartimento Lavori pubblici, Atac. Ringrazio i cittadini che hanno avuto pazienza e spero che i bambini conservino il ricordo di questa neve un po' come tutti noi lo abbiamo di quella del 1985, con belle giornate passate a giocare a palle di neve con gli amici".

Raggi: "Ferrovie bloccate da tre giorni, quello il vero problema"

Per la sindaca Raggi i problemi maggiori si sono invece verificati sulla rete ferroviaria. "Apprendiamo oggi che Delrio avrebbe detto che Roma sotto la neve si è bloccata: tutti i cittadini di Roma sanno che Roma non si è bloccata un solo giorno. Probabilmente Delrio dovrebbe capire la sua inefficienza, visto che le ferrovie sono bloccate da tre giorni e i pendolari ancora non raggiungono Roma. Qui quando qualcuno vuole coprire le proprie inefficienze prende e spara su Roma. Io le spalle ce le ho grosse". In un'intervista su Radio Capitale il ministro dei Trasporti ha dichiarato: "Certo era più facile facile fare come ha fatto la Roma: chiudere la città era più semplice, lo dico da ex sindaco, ma così non si risolvono i problemi".