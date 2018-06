"Il ministro Calenda aveva voluto in qualche modo far entrare all'interno del perimetro del Ministero dello Sviluppo economico il progetto di Fabbrica Roma e noi abbiamo chiaramente accettato, perché come abbiamo sempre detto il dialogo interistituzionale è il miglior modo per far funzionare le cose. Ma le cose non sono andate bene: dei 3 miliardi previsti dal governo uscente ne sono arrivati zero". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso dell'inaugurazione di un parco giochi a Talenti, Roma est. "Detto ciò – ha aggiunto la sindaca – questo è un dialogo che riprenderemo con il nuovo ministro Luigi Di Maio. Io sono assolutamente fiduciosa, devo dire che già con altri ministri c'è stato un dialogo sempre molto franco e le cose sono state fatte. Io credo che dipenda dalle singole persone, per me il dialogo non si è mai chiuso con nessuno". A chi le chiesto se il nuovo tavolo con con il nuovo ministro dello Sviluppo Economico si chiamerà Tavolo per Roma, come si chiamava quello promosso da Calenda, o Fabbrica Roma, Raggi ha risposto: "Si chiamerà ‘facciamo le cose'".

Il progetto Fabbrica Roma di cui parla la sindaca prevedeva, così si legge sul sito del Comune di Roma, "un tavolo aperto a Governo, Regione Lazio e forze produttive, che si riunisca con cadenza settimanale e individui risorse, strumenti normativi e obiettivi strategici per promuovere uno sviluppo sociale e sostenibile della Capitale del Paese". Successivamente l'ex ministro Calenda propose alla sindaca un ‘Tavolo per Roma'. Tra i due ci fu un acceso scambio di battute con diversi botta e risposta polemici. Ad aprile l'ex titolare del Mise scrisse su Twitter: "Chiede superporteri per Roma? Direi che per come è messa Roma e per il grado di incompetenza della Raggi altro che superpoteri. Neanche gli Avengers al gran completo".