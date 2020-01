Lunedì 3 febbraio 2020, alle ore 17.55 e in diretta televisiva, è in programma un concerto per l'inizio delle celebrazioni del 150esimo anniversario di Roma Capitale. Sarà presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e interverranno Andrea Bocelli, Ezio Bosso, Paolo Mieli, Gigi Proietti, Paola Turci.

Il presidente del Comitato Roma 150, Andrea Costa, riferisce di essere completamente estraneo all'organizzazione del concerto per l'apertura delle Celebrazioni e ribadisce che si tratta di un concerto organizzato dal Comune di Roma in collaborazione del ministero della Difesa. Costa ha aggiunto anche che la scelta della data, a suo dire, è infelice: "E' noto, o dovrebbe essere nel Paese che ha dato i natali a Machiavelli, Vico e Gramsci, che la ‘storica' data della proclamazione di Roma Capitale avvenne con legge n. 33 del 3 febbraio del 1871 e non nel 1870. Dunque o la settimana prossima si festeggeranno per motivi ignoti ai più i 149 anni di Roma Capitale tenendo a mente e nel pallottoliere la data del 1871, oppure i 150 anni dal 3 febbraio 1870. Nella seconda ipotesi, non meno infelice della prima, non possiamo però esimerci dal far rilevare che nell'atlante storico italiano e internazionale, al 3 febbraio 1870, l'Imperatore dei francesi Napoleone III era ancora saldamente sul trono, insieme, di là dal fiume Tevere, al Papa Re Pio IX. Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi avevano ancora una condanna a morte sul capo; il progetto di Italia ‘unita' era, in realtà, quello di dividerla in tre secondo gli accordi di Plombie'res del 1858".

Roma Capitale il 3 febbraio 1871

In effetti Roma è stata proclamata capitale del Regno d'Italia il 3 febbraio del 1871. Il 20 settembre del 1870 ricorre l'anniversario della Breccia di Porta Pia, quando l'esercito italiano, guidato dal generale Raffaele Cadorna, entrò in una Roma non più difesa dalle truppe francesi. Ma il 3 febbraio del 1870, otto mesi prima, Roma era ancora in mano ai francesi.