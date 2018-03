Virginia Raggi chiede più poteri per Roma. Questa la richiesta della sindaca al capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che oggi si è recato in Campidoglio a farle visita. La Capitale, sostiene la prima cittadina, deve avere lo stesso riconoscimento di città come Londra, Parigi e New York. Questo significa poteri speciali e maggiore libertà di azione, cioè più autonomia. Una questione che la sindaca aveva già affrontato con il governo guidato da Paolo Gentiloni e che ha voluto ribadire anche al leader del Movimento, in previsione di un futuro esecutivo di cui faranno parte, questa è la speranza sia di Raggi che di Di Maio, anche i 5 Stelle. Il capo politico del Movimento fondato da Beppe Grillo ha incontrato anche i consiglieri capitolini e ha poi posato insieme a loro e alla sindaca. "Gran bella visita in Campidoglio", ha scritto su Facebook il presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito, che ha postato anche una fotografia dell'incontro. La visita al Campidoglio, stando a quanto si apprende, non sarebbe un'iniziativa di Di Maio, ma della sindaca Raggi.

Attacca il Pd: "Roma annaspa e loro pensano a foto ricordo"

“Roma Metropolitane in liquidazione, Multiservizi licenzia i lavoratori e Atac rischia il fallimento. E la maggioranza M5s che fa? Si fa selfie e foto ricordo in Campidoglio con Luigi Di Maio", ha twittato il consigliere comunale del Partito democratico Marco Palumbo. Dello stesso avviso la consigliera dem Ilaria Piccolo: “Maggioranza grillina ritarda i lavori d’Aula per dare precedenza a selfie con Luigi Di Maio. La città annaspa tra buche, rifiuti e Aziende capitoline in difficoltà ma M5s pensa a foto ricordo”.