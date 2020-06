in foto: Virginia Raggi e Chiara Appendino

"Oggi ho avuto il piacere di incontrare in Campidoglio la sindaca di Torino Chiara Appendino. Un'occasione per confrontarci su quanto realizzato per le nostre città, sulle iniziative promosse per tutelare il lavoro e rilanciare l'economia, sull'importanza delle sfide future", ha scritto oggi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Twitter. Il mandato di entrambe le prime cittadine scadrà tra un anno, entrambe hanno il problema della ‘regola dei due mandati' che impedirebbe loro una ricandidatura ed entrambe, infine, hanno il Partito democratico delle rispettive città contrario a tutti i costi a un'alleanza che preveda un bis delle sindache. Non ci sono certezze in tal senso, ma è probabile che le due colleghe oggi, durante l'incontro che si è tenuto in Campidoglio, abbiano discusso anche delle loro strategie future in vista di una nuova campagna elettorale campagna elettorale che le potrebbe vedere protagoniste. Raggi non ha sciolto ancora le riserve sulla sua ricandidatura e starebbe pensando seriamente ad un suo bis (ha a favore la maggioranza dei consiglieri capitolini). Dovrà però superare le resistenze del Pd: i dem sono disponibili a parlare di alleanza con i 5 Stelle, ma a patto che questi ultimi scarichino la sindaca. Anche Roberto Lombardi, capogruppo dei 5 Stelle in regione, vorrebbe che la sindaca facesse un passo indietro.

L'identico problema di Raggi e Appendino

Lo stesso problema lo ha Chiara Appendino, con il Pd di Torino che ha diffuso una nota in cui praticamente si dice chiaro e tondo: mai insieme ad Appendino. Le regole interne al Movimento, infine, impedirebbero alle due sindache di ricandidarsi e Davide Casaleggio, qualche giorno fa, non ha aperto nessuno spiraglio su una possibile modifica delle regole.