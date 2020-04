in foto: La sindaca di Roma, Virginia Raggi

Dal 6 maggio cominceranno i test sierologici per tutti i dipendenti di Roma Capitale. "La prevenzione costituisce lo strumento fondamentale per tutelare lavoratori e cittadini, salvaguardando la salute pubblica. Per questo prenderà il via il 6 maggio il percorso, coordinato dall'Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (Ipa), finalizzato a somministrare i test sierologici ad alcune fasce di dipendenti capitolini", ha annunciato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il 6 verranno effettuati i primi 50 test con un kit che rileva gli anticorpi con un prelievo di sangue capillare (una goccia di sangue dal polpastrello) e nei giorni proseguirà la somministrazione a tutti i dipendenti.

Raggi: "Test agli agenti della polizia locale e agli operatori degli sportelli aperti al pubblico"

"Saranno effettuati progressivamente agli agenti della Polizia Locale e agli operatori presso gli sportelli aperti al pubblico, come per esempio gli ufficiali di Anagrafe e di stato civile. L'avvio del percorso per somministrare i test sierologici rappresenta un atto necessario. In attesa che si completi l'iter della Regione Lazio, abbiamo deciso di avviare i primi test anche al fine di poterli somministrare, oltre agli agenti di Polizia Locale, ai dipendenti amministrativi, dando priorità a coloro che svolgono attività allo sportello", ha dichiarato Raggi. Non è chiaro se questi test rientrano nello studio di sieroprevalenza annunciato dalla Regione Lazio e che verrà effettuato su 300mila cittadini residenti nel Lazio.