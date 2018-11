in foto: Beppe Grillo

Anche Beppe Grillo ha commentato, con un post sul suo blog, l'assoluzione della sindaca di Roma, Virginia Raggi, dall'accusa di falso. "Ha ricevuto abbastanza discredito e calunnie da raggiungere 360 archiviazioni ed una assoluzione in due anni. Praticamente una ogni due giorni", scrive Grillo.

"La speranza che il primo sindaco non lottizzato di mafia capitale “fosse come tutti gli altri” ha nauseato le ultime giornate del processo a Virginia, come se i saccentoni frou frou confidassero nella loro stessa dissenteria mentale: decine di anni di bugie e miliardi di euro dei cittadini buttati nel cesso assolti da Virginia", scrive ancora il fondatore del Movimento 5 Stelle. "Lascio a voi trovare un senso in questa disproporzione: significherebbe arrivare al cuore di questo paese che, spesso, appare troppo piccolo per poter crescere. Un abbraccio forte a Virginia", la conclusione del post.

Anche Paola Taverna, vicepresidente del Senato, ha voluto commentare la sentenza: "Chi, fino a ieri, non ha fatto altro che insultare, screditare e cercare sporcizia anche laddove non c'e' oggi si guardi allo specchio e tragga le proprie conclusioni. La giustizia ha dimostrato quanto tutti noi gia' sapevamo. Un abbraccio forte a Virginia Raggi che in questi anni non ha mai mollato". Così la senatrice del Movimento 5 Stelle in una nota.