La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa ieri sera, dopo che non aveva più avuto sue notizie. Questo pomeriggio il terribile epilogo della vicenda: un ragazzo di circa 30 anni è stato trovato, morto, nella cantina di un condominio a Roma. A riportare la notizia il quotidiano "Il Messaggero". Il trentenne non era residente nello stabile in cui è stato trovato cadavere, un palazzo in via Ernesto Rossi, nella zona di Colli Aniene. Probabile che il giovane vi si sia recato in cerca di un riparo per consumare una dose di eroina. Ed è proprio la droga che gli sarebbe stata fatale: stando ai primi accertamenti, infatti, il ragazzo sarebbe morto per un'overdose. Accanto al corpo del giovane è stata trovata una siringa con la sostanza stupefacente: una droga arrivata in Italia negli anni Settanta, ma il cui consumo, dopo un crollo, è drammaticamente aumentato in questi ultimi anni complice il basso prezzo. Adesso saranno i rilievi della Scientifica, intervenuta nel condominio a Colli Aniene, oltre all'eventuale autopsia, a stabilire senza ombra di dubbio cosa abbia provocato la morte del giovane, lasciando la sua famiglia nel dolore.