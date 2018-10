in foto: Foto di repertorio

Un ragazzo è stato trovato morto ieri sera in un casolare abbandonato in via dei Cluniacensi, quartiere Collatino-Casal Bruciato, periferia est di Roma. Stando a quanto si apprende, a dare l'allarme sarebbe stato un commerciante della zona, che ha notato il cadavere e ha avvertito le forze dell'ordine. Il cadavere apparterrebbe a un giovane di circa 25 anni di età. E' stato trovato con una profonda ferita alla testa, ma non è escluso che questa possa essere stata provocata da una caduta accidentale. Per il momento, però, non si esclude nessuna pista, neanche quella dell'omicidio.

Disposta l'autopsia sul corpo del ragazzo

Sarà l'autopsia a stabilire con certezza le cause della morte. Per il momento non è stata diffusa l'identità della vittima, e non escluso che gli investigatori siano ancora al lavoro per accertarla.