in foto: Foto di repertorio

Un ragazzo romano di 34 anni ha seminato il panico ieri nella metropolitana di Roma. Ha prima rapinato una donna alla stazione della Metro A Giulio Agricola e ha partecipato a una rissa con un altro passeggero. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, nel corso della mattinata di ieri, lunedì 20 aprile, il ragazzo, uscito da poco dal carcere, ha cominciato a urlare contro gli altri passeggeri che erano a bordo con lui sulla metropolitana. Ne è nata una rissa con un 45enne romeno che, stanco delle urla, ha deciso di affrontarlo. La rissa a colpi di pugni fra i due è proseguita poi sulla banchina della stazione, con il 34enne che ha messo in azione un estintore. La corsa della metro è stata interrotta per alcuni minuti.

Il 34enne ha partecipato a una rissa e ha rapinato una donna

Il 34enne è stato bloccato grazie all'intervento delle guardie giurate in servizio nella stazione e dei carabinieri della stazione di Roma Piazza Dante, intervenuti immediatamente dopo la segnalazione da parte di un passeggero. Pochi minuti dopo è arrivata la denuncia di una donna di 41 anni, che ha riferito di essere stata rapinata della sua borsetta alle 5,30 presso la stazione di Giulio Agricola. L'identikit tracciato dalla signora corrispondeva perfettamente al 34enne romano. Il giovane, quindi, dovrà rispondere non solo delle accuse di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, ma anche di rapina nei confronti della donna. Il ragazzo, come detto, era uscito da pochi giorni dal carcere.