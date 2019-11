Una vicenda a lieto fine quella vissuta dalla famiglia di un adolescente scomparso da tre giorni e ritrovato ieri mattina, giovedì 31 ottobre dagli agenti della Polizia di Stato alla Stazione Tiburtina di Roma. Dopo ore interminabili di preoccupazione ed ansia, i genitori hanno potuto finalmente riabbracciare il figlio, che è tornato a casa sano e salvo. Erano circa le ore 11 quando gli agenti della Polizia Ferroviaria, nel corso dei quotidiani servizi di vigilaza nei pressi della stazione hanno ricevuto una segnalazione del 112 che informava loro sulla presenza in zona di un ragazzo scomparso.

Il ragazzo era scappato da casa

Del giovane non si avevano più notizie dalla sera di martedì 29 ottobre, quando, secondo il racconto dei genitori, per cause non note, si era allontanato dalla propria abitazione. Mamma e papà ne avevano denunciato la scomparsa, fornendo alle forze dell'ordine una descrizione del proprio figlio, con la speranza che riuscissero in breve tempo a ritrovarlo. Ricevuta la segnalazione, i poliziotti hanno perlustrato lo scalo ferroviario alla ricerca del giovane che corrispondeva all'identikit fornito.

Ritrovato alla stazione Tiburtina

Gli agenti lo hanno individuato poco dopo: era su una banchina e stava apparentemente aspettando un treno. I poliziotti con molta delicatezza e tatto gli si sono avvicinati, hanno iniziato a parlargli, conquistandosi la sua fiducia. A quel punto il giovane ha confessato loro di essersi allontanato volontariamente da casa per alcuni problemi personali. Esausto e desideroso di rivedere la sua famiglia, si è affidato agli agenti, che lo hanno accompagnato negli uffici di Polizia, dove arrivati, hanno immediatamente avvisato i genitori.