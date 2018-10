in foto: Foto Nucleo Soccorso alpino e speleologico

Il protagonista di questo incidente, fortunatamente risolto nel migliore dei modi, è un ragazzo romano di 29 anni, ma il fatto è accaduto nel territorio di Prato Carnico in val Pesarina nella Carnia, Friuli Venezia Giulia. Il giovane si è lanciato con una tuta alare dal Creton di Culzei, ma è rimasto incastrato con il paracadute a circa trenta metri d'altezza. T.F., le iniziali dello sfortunato ragazzo.

Fortunatamente il 29enne è rimasto illeso in seguito all'atterraggio sull'albero e gli uomini del Soccorso alpino e speleologico lo hanno potuto portare a terra in sicurezza. A dare l'allarme è stato il suo compagno di volo, che lo aveva visto planare e rimanere incastrato sull'albero. Si è recato all'albergo Pradibosco e ha avvertito i soccorsi, dato che in quella zona della Carnia non c'è rete telefonica. I cinque tecnici del NSAS intervenuti sul posto si sono messi al lavoro e hanno messo in salvo il ragazzo.