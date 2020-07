in foto: Foto di repertorio

"Erano in due su una macchina, mi hanno avvicinato e poi mi hanno sparato". Un ragazzo di 32 anni italiano è stato gambizzato lungo la via Nettunense, a Genzano di Roma, Castelli Romani, intorno alle 14.40 di ieri, 10 luglio. Due persone l'hanno accompagnato al pronto soccorso del nuovo Ospedale dei Castelli, ad Ariccia, poco distante dal luogo dell'accaduto, ma poi hanno lasciato l'automobile in mezzo al parcheggio e si sono allontanate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica, che hanno sequestrato la vettura. Sono ancora in corso indagini per verificare la versione del ragazzo e risalire ai responsabili dell'agguato. Il giovane ferito, stando a quanto si apprende, è già noto alle forze dell'ordine per questioni di droga. Le sue condizioni sono buone e non è in pericolo di vita. Sarebbe stato colpito a una gamba, ma le ferite riportate non sarebbero gravi. Da chiarire restano anche i motivi del ferimento e, soprattutto, alcune incongruenze nel racconto e nella dinamica dell'agguato così come raccontate dalla vittima stessa.

Sentiti spari in una casa a San Basilio, trovata scacciacani

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 luglio, sono stati segnalati alcuni spari provenienti da un appartamento del quartiere San Basilio, periferia est di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e durante la perquisizione dell'abitazione è stata ritrovata una scacciacani. Proprietario dell'appartamento è un uomo di 38 anni, la cui posizione è ancora al vaglio degli investigatori.