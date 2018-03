in foto: Foto di repertorio – piazzale del Verano

Un ragazzo di 24 anni è stato trovato impiccato a un albero nei giardini di piazzale del Verano a Roma. La scoperta è stata fatta intorno alle 7 di mattina. Si tratta di un giovane etiope e per il momento l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Secondo quanto si apprende, il 24enne è stato trovato appeso a un ramo con un laccio della scarpa stretto al collo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando sulla vicenda. Sul corpo del ragazzo non ci sono segni evidenti di violenza, ma su di esso sarà comunque effettuata l'autopsia. A dare l'allarme è stato un passante, che ha immediatamente telefonato al numero unico per le emergenze. I militari del nucleo Radiomobile dei Carabinieri e i militari della stazione di San Lorenzo sono subito intervenuti.

Verano, si tratta di un giovane clochard etiope

Alcuni clochard della zona avrebbero riconosciuto il corpo e indicato la vittima come un senza fissa dimora frequentatore abituale del piazzale del Verano e di San Lorenzo. Proprio in quelle zone aveva creato il suo giaciglio per passare dormire la notte.