in foto: La bicicletta del 13enne investito

Alle 17 circa del 14 giugno di tre anni fa, una domenica, Matvei Dubovikov, 13 anni, è stato investito e ucciso da un'automobile mentre era in sella alla sua bicicletta. L'incidente avvenne sulla Litoranea a Latina. Oggi il gip Mario La Rosa ha assolto l'investitore, il 63enne conducente della Nissan Micra che prese in pieno il ragazzino, perché il fatto non costituisce reato.

Matvei fu investito mentre svoltava per entrare a casa di un amichetto. Il conducente dell'auto venne indagato per omicidio stradale aggravato e per lui gli inquirenti chiesero una condanna a un anno di reclusione. Secondo gli avvocati dell'automobilista il loro assistito non poteva fare nulla per evitare l'impatto, perché il ragazzino aveva svoltato improvvisamente senza segnalare la deviazione. Una perizia ha dimostrato che la Nissan viaggiava a una velocità inferiore ai 60 chilometri all'ora, quindi sotto il limite di velocità. Il giudice ha dato ragione all'investitore e lo ha assolto. Una volta depositate le motivazioni della sentenza, l’avvocato di parte civile, Giuseppe Napoleone, deciderà se presentare ricorso in appello.

Matvey Dubovikov era originario della Russia e viveva con la famiglia nel complesso di villa Fogliano. Era appassionato di atletica.