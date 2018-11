Voleva lasciare il suo nome come segno tangibile della sua visita a uno dei monumenti più celebri al mondo, il Colosseo di Roma. Per questo una ragazzina inglese di 17 anni ha pensato bene di incidere con un frammento di laterizio un fornice del monumento componendo la scritta "Geo", cioè parte del suo nome. La vicenda è avvenuta sabato pomeriggio: la ragazzina è stata scoperta dal personale di vigilanza del Parco archeologico del Colosseo che ha subito chiamato i carabinieri. Per lei è così scattata una denuncia a piede libero per danneggiamento aggravato.

Il comportamento della ragazzina è purtroppo un malcostume molto diffuso tra i visitatori dell'Anfiteatro Flavio (e non solo): chi scrive il proprio nome sui monumenti, magari perché rapito dalla bellezza degli stessi, non riesce evidentemente a rendersi conto che il loro gesto, moltiplicato per le migliaia di visitatori che lo compiono, finisce inevitabilmente col rovinarli. In questo caso la minorenne si trovava in vacanza a Roma con i genitori, ma sabato ha eluso la loro sorveglianza e ha inciso le tre lettere sul Colosseo. Dopo essere stata portata in caserma al comando di piazza Venezia la ragazzina è stata affidata alla madre: oltre alla denuncia, sul suo conto è stata inviata un’informativa alla procura dei minori della Capitale.