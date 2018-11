Ragazza ubriaca aggredisce conducente bus Cotral, scatta la denuncia

Ha aggredito senza motivo un conducente di un bus Cotral fermo allo stazionamento. Per questo motivo una ventenne residente a Mentana è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio. La donna molto probabilmente aveva ecceduto con gli alcolici ed era evidentemente in stato di forte alterazione.