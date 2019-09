in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Una ragazza di circa 18 anni è stata trovata impiccata questa mattina al parco bimbi di Galla Placidia, in zona Tiburtina. La giovane aveva le mani legate: sembra che a fare i nodi sia stata lei stessa, usando i denti. A fare la macabra scoperta il custode dell'area giochi questa mattina. Sul posto la polizia scientifica. Le indagini proseguono a 360°, e il corpo è stato messo a disposizione del medico necroscopo, che ne dovrà accertare le cause del decesso. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, l'ipotesi più probabile rimane quella del suicidio. Il custode del parco del quartiere Sant'Ippolito è arrivato intorno alle 6.45 del mattino, ma la giovane era già senza vita.

La ragazza si era allontanata da casa ieri sera

Secondo le prime informazioni si tratta di una ragazza italiana di 18 anni che si era allontanata da casa ieri sera intorno alle 21.15 e non aveva più fatto ritorno. Già in passato aveva provato a togliersi la vita.

Scientifica sul posto, ma si pensa a un suicidio

Sul posto, la polizia scientifica per i rilievi del caso. La pista più battuta resta quella del suicidio, poiché già in passato la giovane aveva tentato di suicidarsi, senza riuscirci. Sembra infatti che soffrisse di crisi depressive da diverso tempo. Non si hanno per ora notizie sulla sua identità né si conoscono i motivi del gesto. I genitori non avevano più sue notizie da ieri sera, quando si è allontana da casa. Il parco in cui è stata trovata impiccata la sera – verso le 19.30 – viene chiuso, e quindi è probabile che la 18enne abbia scavalcato il cancello per entrare. I genitori ne avevano denunciato la scomparsa ieri sera, quando hanno visto che non era rientrata a casa si erano iniziati a preoccupare.