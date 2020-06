in foto: Immagine di repertorio

"Cerco testimoni dell'incidente, aiutatemi" è l'appello di Serena Borrelli, una ragazza rimasta vittima di un investimento la mattina dello scorso lunedì 29 giugno a Latina. Una tragedia sfiorata, un episodio che sarebbe potuto culminare in tragedia, ma fortunatamente la ragazza, finita in ospedale a seguito dell'impatto con la vettura, ha riportato solo ferite alla gamba destra. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto, erano le ore 8.30, Serena era in sella alla sua bicicletta e si trovava all'altezza dell'incrocio tra via don Torello, viale dello Statuto e viale XXI Settembre, quando un'auto l'ha urtata, facendola cadere sull'asfalto, per poi darsi alla fuga. La scena è accaduta davanti agli occhi di diversi passanti, che si sono fermati a prestarle soccorso e che, preoccupati per le sue condizioni di salute, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento di un'ambulanza. Fortunatamente la ragazza è rimasta cosciente per tutto il tempo, fino all'arrivo del personale sanitario, che l'ha trasportata al vicino ospedale Santa Maria Goretti. Da quanto si apprende, le sue condizioni di salute non sono gravi, ha riportato delle ferite alla gamba destra e il medico ha dovuto sottoporla ad una risonanza magnetica.

L'appello di Serena: "Chi ha assistito all'incidente mi contatti"

La paura, spiega Serena, è stata tanta. "Purtroppo chi mi ha fatto questi danni, vuole fare il furbo" spiega la ragazza, riferendosi al comportamento scorretto e grave dell'automobilista, che invece di fermarsi a prestarle soccorso dopo averla investita è scappato senza neanche accertarsi se avesse bisogno di aiuto. Ora Serena, per questioni assicurative, cerca di risalire ai chi, trovandosi per strada e assistendo all'incidente, è intervenuto per aiutarla, per ricostruire la dinamica dell'accaduto: "C'erano tante persone stamattina che hanno assistito al fatto, ma per lo spavento non ho chiesto i dati. Ora lancio un appello, cerco testimoni: potete contattarmi al numero 3290341050. Grazie per chi mi aiuterà".