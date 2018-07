in foto: Il ponte della Musica a Roma

Nella notte una ragazza di 25 anni è caduta nel Tevere dal Ponte della Musica-Armando Trovajoli, il ponte che collega il quartiere Flaminio al Foro Italico. Fortunatamente la ragazza è stata soccorsa e portata a riva intorno alle 2 e 30. Cosciente ma in stato confusionale, è stata sistemata sul gommone dei vigili del fuoco, trasportata sulla banchina del fiume e affidata alle cure dei medici del 118. In seguito è stata accompagnata all'ospedale Santo Spirito di Roma per accertamenti. Era visibilmente scossa, ma illesa.

La ragazza, ubriaca, si è sporta troppo ed è caduta nel fiume

Sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma fra cui una di terra, una di sommozzatori e una del nucleo fluviale, e un'ambulanza del 118. Stando a quanto si apprende la ragazza avrebbe 25 anni (nata il 17 novembre 1992) e sarebbe una turista di nazionalità ucraina. La giovane avrebbe raccontato ai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma di aver trascorso la serata con alcuni amici e di essere caduta in acqua dopo essersi sporta troppo dal ponte. Secondo quanto è emerso da successivi riscontri, la ragazza era ubriaca al momento dell'incidente.