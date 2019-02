Il 7 settembre 2018 Roberto Marchetti, conduttore del programma radiofonico The Morning Show in onda su Radio Globo, dice in diretta: "Io personalmente, nel momento in cui vedo due uomini che si baciano, probabilmente perché mi immedesimo nella scena che vedo, provo un senso di ribrezzo". Dopo sei mesi la polemica in merito alle frasi del dj non accennano a diminuire, anzi. Prima il Gay Center ha contattato gli sponsor dell'emittente chiedendo loro di ritirare la pubblicità e per tutta risposta Radio Globo ha querelato l'associazione.

Sul sito della radio qualche giorno fa è apparso un lungo comunicato in cui l'emittente ha provato a spiegare la propria posizione: "Il concetto basilare per cui un etero, in quanto tale, provi disgusto all’idea di baciare un uomo, è stato intenzionalmente deviato in: Due gay che si baciano mi fanno schifo… Ma quando mai! Il nostro conduttore Roberto Marchetti non ha mai dichiarato nulla di simile. Il senso delle sue parole è stato volutamente stravolto dando forma ad una fake news di proporzioni gigantesche, da parte di associazioni LGBT in disperata ricerca di fama", si legge sul sito. Secondo Radio Globo le polemiche servono solamente a "ghettizzare gli eterosessuali in una bolla fatta di timore e vergogna nell’esprimere i propri gusti e sensazioni, se non addirittura nel provarli. Stiamo assistendo alla nascita dell’eterofobia".

Secondo Radio Globo (ma lo stesso Gay Center conferma) alcuni sponsor sono stati invitati a togliere la pubblicità. L'emittente ha querelato il Gay Center e ha inviato una lettera a sia a Francesco Angeli, presidente dell'associazione, che al portavoce Fabrizio Marrazzo. "Questa è la lettera che ho ricevuto da Radio Globo per aver contattato gli sponsor e i partner dell’emittente. Evidentemente Radio Globo, vendendo alcuni partner sfilarsi dalle proprie collaborazioni, ha deciso di avvertirmi così", scrive Angeli su Facebook, e spiega: "Ciò ovviamente non fermerà il lavoro della nostra associazione. Anzi invito voi tutti a scrivere agli sponsor per avvertirli della partnership che hanno messo in atto, spesso inconsapevoli delle dichiarazioni espresse. Grazie invece a chi ha già ritirato gli sponsor".