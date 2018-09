in foto: Acquedotto del Peschiera Foto Acea.it

L'acquedotto del Peschiera porta a Roma l'85 per cento dell'acqua che viene consumata in città. Dalle sorgenti del Reatino l'acqua percorre quasi 130 chilometri, di cui il 90 per cento circa sottoterra, prima di arrivare nella Capitale. Realizzare una seconda linea dell'acquedotto, come ha annunciato oggi Acea, significa "mettere in sicurezza" Roma sul fronte idrico la Capitale "per i prossimi 100 anni".

L'avvio dei lavori sul Peschiera sono stati al centro di una conferenza della sindaca Virginia Raggi e di Acea, a cui la Regione Lazio ha rinnovato la concessione per quanto riguarda il sistema idrico di Roma. "La concessione era scaduta da vari anni, si andava in prorogatio da quasi 20 anni, ora finalmente è stata ridefinita, approvata e verrà pubblicata nei prossimi giorni. E' una notizia che aspettavamo da giorni, perché è il presupposto anche per i lavori dell'acquedotto Peschiera", ha commentato l'ad della municipalizzata Stefano Donnarumma, che ha auspicato la prima pietra dei lavori per il raddoppio entro la primavera del 2020. Da quel momento ci vorranno "almeno quattro anni per la realizzazione dell'opera".

Soddisfatta della notizia anche la sindaca Virginia Raggi, che ha dichiarato: "Finalmente dopo tanto tempo è stata prolungata la concessione ad Acea fino 2031. I romani continueranno ad avere l'acqua". Per i lavori sul Peschiera, che quest'anno compie 80 anni, "Acea sta rinfoltendo la struttura di progettazione con la ricerca di personale specializzato che è stata pubblicata per la prima volta d'Acea pubblicamente. In questo momento è in corso una selezione per iniziare ad inserire nei prossimi mesi 20-25 tecnici e ingegneri dedicati a questo progetto sul Peschiera che farà scuola anche da un punto di vista ingegneristico". "Da mesi in un tavolo tecnico con il consiglio superiore dei lavori pubblici si lavora alla definizione del nuovo percorso dell'acquedotto che affiancherà la conduttura esistente con alcune varianti. Non sara' un raddoppio di portata d'acqua, ma dell'affiancamento di una nuova conduttura a quella esistente che ci permetterà anche di effettuare efficaci lavori di manutenzione sull'attuale conduttura. I costi di realizzazione? La stima e' di circa 300-400 milioni", ha spiegato ancora Donnarumma.