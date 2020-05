in foto: Alessandro Borghese

La terza puntata della nuova stagione di ‘Alessandro Borhese 4 Ristoranti' è dedicata agli ‘home restaurant' di Roma. Andrà in onda giovedì 7 maggio su Sky e Now Tv. A contendersi il titolo di miglior home restaurant di Roma saranno Tiziana con A Casa di Fulvia, Michela con Michela & Paolo, Sandra con Sandra Cooking Class e, infine, Valentina con Ban-Sue. In questo episodio l’oggetto di bonus è il benvenuto dello chef, che viene servito prima della cena vera e propria. I quattro ristoratori, come al solito, dovranno dare un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto del ristorante. In palio 5mila euro da investire nella propria attività. Con i suoi voti Alessandro Borghese potrà confermare o ribaltare l'intera classifica. In più avrà anche a disposizione 5 punti per il bonus da assegnare a uno solo dei ristoranti in gara.

Questi i ristoranti:

A CASA DI FULVIA (Zona Talenti – Roma Nord): Tiziana detta "Fulvia", ha 57 anni e ha cominciato la sua attività dopo aver perso il papà Flavio, che considera "l’antesignano del social eating, perché era solito invitare sconosciutiacasa e condividere con loro un’esperienza culinaria".

MICHELA & PAOLO (Trastevere):Michela, 44enne napoletana, e Paolo, romano doc, propongono una location nel cuore di Trastevere in un appartamento di 60 metri quadrati situato in un appartamento storico.

SANDRACOOKINGCLASS(ZonaRediRoma): Sandra, 48anni, organizza anche le lezioni di cucina e insegna agli stranieri come fare la pasta, specialmente i ravioli. Cucina piatti toscani, romani, milanesi e anche pugliesi.

BAN-SUE (Zona San Pietro):Valentina (45 anni), lavora come organizzatrice di eventi e insieme alla mamma Gabriella ha deciso di aprire un home restaurant in un grande appartamento con un ampio giardino in zona San Pietro.