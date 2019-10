in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 39 anni è stato arrestato e portato in carcere a Regina Coeli perché accusato di aver rapinato due farmacie armato di pistola. Sono stati i carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste a trovare l'individuo, a identificarlo e a scoprire che era proprio lui l'autore di almeno una delle due rapine. Le accuse sono di rapina aggravata e riciclaggio. Il fermo è avvenuta la scorsa sera: i militari in servizio hanno notato il 39enne mentre parcheggiava lo scooter in zona Quarticciolo, e poi si allontanava velocemente. Un comportamento che ha destato non pochi sospetti nei carabinieri, che quindi si sono avvicinati per controllare meglio il veicolo. Qui si sono accorti che la targa era coperta da un'altra targa e che all'interno della sella c'era una pistola scacciacani. Hanno così chiamato la centrale operativa e hanno scoperto che, poco prima, erano state rapinate due farmacie, una in viale Regina Margherita e un'altra in via Corso Trieste.

Arrestato rapinatore di farmacie, blitz in casa dell'amico

Insospettiti, i carabinieri hanno iniziato a cercare l'uomo, prima nel palazzo dove abita e poi nel suo appartamento. Lo hanno trovato in casa di un conoscente – già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti penali – e lo hanno sorpreso entrando dalla finestra (operazione abbastanza semplice visto che l'appartamento era a un piano rialzato). Dopo averlo fermato, hanno chiamato il responsabile di una delle due farmacie rapinate, che lo ha riconosciuto immediatamente. I due, infatti, avevano avuto una breve colluttazione dato che il farmacista aveva provato a bloccare il rapinatore prima che scappasse. La pistola e lo scooter sono stati sequestrati, mentre l'uomo è stato portato a Regina Coeli. I carabinieri stanno proseguendo con le indagini per capire se anche il secondo uomo ha partecipato alle rapine oppure no.