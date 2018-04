in foto: Il castello di Santa Severa – Foto Regione Lazio

Quattordici camere in un castello da fiaba affacciato sul mar Tirreno e sulla spiaggia. Quello nella rocca di Santa Severa, inaugurato pochi giorni fa dalla Regione Lazio, è stato definito come uno degli ostelli della gioventù più belli e romantici d'Europa. Svegliarsi con il rumore delle onde che si infrangono sugli scogli ha il suo prezzo, ma i prezzi, soprattutto per le camere condivise, sono interessanti. In alta stagione, cioè dal primo aprile al 30 settembre, un posto letto in camera tripla costa 25 euro, uno nelle due stanze da cinque (con bagno interno) costa 35 euro. Le camere singole costano 45 euro a notte, le doppie 75 o 65 e la tripla 80 euro. Più economici i prezzi in bassa stagione, cioè dal primo novembre al 31 marzo: 35 euro per una camera singola, 55 per una doppia e 20 euro per un posto letto in camera condivisa.

Per fare un esempio, la camera 6, chiamata Caere, una doppia, offre: un letto matrimoniale, bagno in camera con doccia, ampio balcone con vista Spianata dei Signori e mare, soffitto con Travi in legno. Questi i servizi offerti dall'ostello: Wi-Fi gratuito, area di sosta (esterna) gratuita,area comune con cucina comune e sala relax, lavatrice e asciugatrice self-service a pagamento, armadietto personale dentro le camere condivise gratuito, aria condizionata e riscaldamento.