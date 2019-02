in foto: Le armi illegali sequestrate dal commissariato San Paolo

Quante armi illegali ci sono a Roma? Nel 2018 un solo commissariato di Polizia, quello di San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, ne ha sequestrate 600 tra pistole e fucili, oltre a 10mila cartucce: il bilancio di un anno. Un provvedimento del Questore di Roma ha invece chiuso cinque locali tra ‘compro oro' e ‘sale scommesse' con multe per un totale di 80mila euro. Tra questi c'è un circolo privato dove venivano svolti spettacoli musicali, un bar in via della Magliana Nuova, risultato abituale ritrovo di pregiudicati e dove erano stati riscontrati disordini, un circolo privato in piazza Mosca zona Trullo, anche questo frequentato da pregiudicati e un autosalone completamente abusivo. Inoltre, i poliziotti hanno sospeso quattro licenze ai titolari di esercizi adibiti a sale videolottery per non aver rispettato l’ordinanza del sindaco relativa agli orari di apertura indicati. Le indagini sono scattate a seguito di alcuni controlli dai quali sono emerse delle irregolarità.

Armi illegali a Roma: sequestrate pistole e fucili

Gli agenti del commissariato di Polizia di via Portuense hanno controllato ben 90 attività commerciali. Durante gli accertamenti gli agenti di Polizia hanno scoperto almeno dieci lavoratori irregolari che sono stati segnalati all’ispettorato del lavoro. I controlli a seguito del fatto che lo scorso anno sono stati censiti e verificati circa 5mila persone detentrici di armi dei quali solo in parte hanno prodotto certificazione medica attestante idoneità sanitaria. Le armi detenute illegalmente e le cartucce sono state sequestrate e saranno a breve distrutte.