"Quella di Roma è stata la puntata più bella di sempre, quella di cui sono più orgoglioso", raccontava Anthony Bourdain. Ne ha girate due nella capitale italiana lo chef statunitense, una nel 2010 per il suo show ‘No Reservation" e un'altra nel 2016 per la CNN. Ad accompagnarlo nella sua seconda esperienza romana c'era Asia Argento, che aveva conosciuto da qualche giorno e con la quale avrebbe avuto da lì a poco una relazione sentimentale. Con l'attrice italiana ha visitato i luoghi dimenticati di Roma, con lei ha mangiato e bevuto nelle trattorie di periferia alla scoperta delle ricette tipiche della cucina romana.

In un articolo pubblicato sul sito della CNN Bourdain, trovato oggi morto suicida in una stanza d'hotel, ringraziava Asia Argento per la sua collaborazione alla puntata di "Parts Unknown", "la più bella che abbiamo mai fatto":

Ci ha parlato dello "stornaro", le oscene e profane canzoni popolari romane che presentiamo in varie occasioni durante l'episodio. Ci presentò al club di boxe dove mangiammo la pasta in prima fila mentre i gladiatori si picchiavano l'un l'altro e la folla fischiava e ruggiva. Ci ha permesso di girare nei suoi piccoli ristoranti preferiti, dove porta i suoi bambini nei fine settimana per fettuccine e polpette fatte in casa. Ma soprattutto, lei era se stessa. Sempre onesta, completamente spregiudicata. Gli attori e le persone del cinema sono generalmente un gruppo spaventato. Hanno paura di dire o fare la cosa sbagliata. Sebbene sia nata in una dinastia cinematografica e reciti da quando aveva 9 anni, ad Asia non gliene frega un cazzo. La sua ammissione che non ha mai votato è sia terribile che vera – e più vicina a casa che può. L'ultima parola, giustamente, è sua. È uno spettacolo molto bello. La più bella puntata che abbiamo mai fatto, penso.

L'articolo inizia con una citazione di una canzone di Bob Dylan, ‘When I paint my masterpiece":