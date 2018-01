Ancora una classifica che penalizza la Capitale italiana. Secondo i dati del sito Numbeo.com, un importante e imponente database che archivia i dati sul costo della vita delle città di tutto il mondo, Roma è la peggiore tra le città dell'Unione Europea per qualità della vita. La ‘Città eterna' è trascinata ai piedi della classifica soprattutto dall'indicatore della sicurezza, dove Roma occupa gli ultimissimi posti. Secondo Numbeo i crimini sono aumentati molto negli ultimi tre anni, sono tanti i furti d'auto, gli atti di vandalismo e sono importanti i problemi legati alla corruzione. E' molto alto il tasso di sicurezza per chi cammina da solo di giorno, mentre diventa solo moderato durante le ore notturne.

in foto: Screenshot da Numbeo.com

In testa alla classifica europea c'è Eindhoven. Al secondo posto Zurigo, poi Edimburgo e Monaco. Roma è al 71esimo posto, ultima tra le città dell'Unione Europea. Va sottolineato che, comunque, le altre più importanti capitali europee sono subito sopra: Londra è 64esima, Parigi è 63esima. Per quanto riguarda la classifica mondiale, invece, al primo posto c'è Canberra in Australia e poi Raleigh, Stati Uniti e Wellington, Nuova Zelanda.

"Il consuntivo 2017 relativo alla qualità della vita non è proprio dei migliori per la capitale d'Italia. L'indice della qualità della vita stilato da Numbeo, una delle più grandi banche dati mondiale, prende in considerazione l'inquinamento, il clima, il costo della vita, l'assistenza sanitaria, il potere d'acquisto, il traffico e la sicurezza. Esaminando i dati di 177 città del mondo, Roma è al 135° posto nella graduatoria. Insomma, se l'obiettivo della sindaca Virginia Raggi era migliorare la qualità della vita dei romani, dobbiamo prendere atto che la meta è lontana, probabilmente irraggiungibile", è il commento di Primo Mastrantoni, segretario Aduc, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori.

La classifica europea della qualità della vita.

Eindhoven, Netherlands Zurich, Switzerland1 Edinburgh, United Kingdom Munich, Germany Luxembourg, Luxembourg Copenhagen, Denmark Cork, Ireland Vienna, Austria Stuttgart, Germany Malaga, Spain Geneva, Switzerland Helsinki, Finland Glasgow, United Kingdom Cologne, Germany Gothenburg, Sweden The Hague (Den Haag), Netherlands Bristol, United Kingdom Frankfurt, Germany Reykjavik, Iceland Amsterdam, Netherlands